На кордоні Польщі та України розблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ».
Про це повідомив очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков.
У напрямку до України з 14:00 проїхали 15 транспортних засобів — зараз вони на пункті пропуску. Також 25 вантажівок оформлюються, які прямують у бік Польщі.
До блокади через цей напрямок упродовж доби кордон перетинало 1200-1300 вантажівок. Під час акції протесту за добу на в'їзд в Україну оформляли 100-130 вантажних автомобілів, на виїзд — близько 30.
В уряді зазначили, що питанням розблокування займалися щоденно і провели переговори «на всіх можливих рівнях».
«Це була складна робота, але вона ще не завершена. Кордон має бути розблокованим повністю, а подальші блокування не допущені. Працюємо далі, враховуючи інтереси наших перевізників та держави», — пише Олександр Кубраков.
Нагадаємо, що у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».
Раніше повідомлялося, що польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.
За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів — на 43%.
Внаслідок блокади чотирьох пунктів пропуску на українсько-польському кордоні експорт товарів знизився на 40%, а державний бюджет України втратив 9,3 мільярдів гривень через недонадходження митних платежів.
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На кордоні Польщі та України розблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ».
Про це повідомив очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков.
У напрямку до України з 14:00 проїхали 15 транспортних засобів — зараз вони на пункті пропуску. Також 25 вантажівок оформлюються, які прямують у бік Польщі.
До блокади через цей напрямок упродовж доби кордон перетинало 1200-1300 вантажівок. Під час акції протесту за добу на в'їзд в Україну оформляли 100-130 вантажних автомобілів, на виїзд — близько 30.
В уряді зазначили, що питанням розблокування займалися щоденно і провели переговори «на всіх можливих рівнях».
«Це була складна робота, але вона ще не завершена. Кордон має бути розблокованим повністю, а подальші блокування не допущені. Працюємо далі, враховуючи інтереси наших перевізників та держави», — пише Олександр Кубраков.
Нагадаємо, що у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».
Раніше повідомлялося, що польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.
За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів — на 43%.
Внаслідок блокади чотирьох пунктів пропуску на українсько-польському кордоні експорт товарів знизився на 40%, а державний бюджет України втратив 9,3 мільярдів гривень через недонадходження митних платежів.
|
Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
|
Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|