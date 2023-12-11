На кордоні Польщі та України розблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ».

Про це повідомив очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

У напрямку до України з 14:00 проїхали 15 транспортних засобів — зараз вони на пункті пропуску. Також 25 вантажівок оформлюються, які прямують у бік Польщі.

До блокади через цей напрямок упродовж доби кордон перетинало 1200-1300 вантажівок. Під час акції протесту за добу на в'їзд в Україну оформляли 100-130 вантажних автомобілів, на виїзд — близько 30.

В уряді зазначили, що питанням розблокування займалися щоденно і провели переговори «на всіх можливих рівнях».

«Це була складна робота, але вона ще не завершена. Кордон має бути розблокованим повністю, а подальші блокування не допущені. Працюємо далі, враховуючи інтереси наших перевізників та держави», — пише Олександр Кубраков.

Нагадаємо, що у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Раніше повідомлялося, що польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів — на 43%.

Внаслідок блокади чотирьох пунктів пропуску на українсько-польському кордоні експорт товарів знизився на 40%, а державний бюджет України втратив 9,3 мільярдів гривень через недонадходження митних платежів.