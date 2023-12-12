У вівторок, 12 грудня, у роботі оператора Kyivstar стався потужний збій. Користувачі заявляють про відсутність зв'язку, інтернету також не працює сайт оператора.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Під час спроби додзвонитися абоненти чують відповідь «мобільна мережа недоступна» також перевантажена гаряча лінія підтримки оператора, тому клієнтів просять зателефонувати пізніше.

Користувачі повідомляють, проблема виникла близько 7 ранку. «В мережі Київстару стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази. Спеціалісти компанії вже працюють над усуненням проблеми. Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння», – зазначили у компанії.

На час поки мобільний оператор Київстар недоступний, українцям пропонують скористатися національним роумінгом (послуга безкоштовна).

У параметрах мобільної мережі на гаджеті необхідно знайти пункт «ручний вибір мережі» після чого спробувати підключитися до Lifecell або Vodafone. Якщо мережа не з'явилася, потрібно спробувати вибрати інші мережі.

Нагадаємо, що у лютому 2022 року оператор мобільного зв'язку «Київстар» зазнав масштабного збою, користувачі скаржаться на відсутність зв'язку та списання коштів.