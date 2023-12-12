За останні п’ять з половиною місяців, відколи працює реєстр зброї, громадяни України отримали понад 137 тисяч дозволів на володіння зброєю.

В Міністерстві внутрішніх справ України нагадали, що з 23 червня розпочав роботу реєстр зброї.

Відтоді українці подали понад 149 тисяч заяв від громадян на отримання різних видів дозволів на зброю, а поліцейські прийняли понад 137 тисяч рішень про надання відповідних дозволів.

У МВС також додали, що українці регулярно звертаються до контакт-центру із питаннями щодо отримання послуг в Єдиному реєстрі зброї або для вирішення проблемних ситуацій.

Нагадаємо, що в Україні запрацював Єдиний реєстр зброї, що спрощує отримання дозволу, полегшує пошук інформацію про наявну зброю та надає відповідь про несудимість.

На початку липня отримали дозволи, надали повний пакет документів та пройшли перевірку працівниками поліції — 1243 особи.