Очисні споруди Первомайську

Первомайськ надасть міжнародним партнерам з Аугсбургу детальну схему водозабезпечення та водовідведення, щоб отримати план та обладнання для модернізації.

Про це повідомили у Первомайській міській раді.

11 грудня 2023 керівництво Первомайської міської ради провели відеозустріч з представниками адміністрації міста Аугсбург.

Первомайськ представив міжнародним партнерам ситуацію, яка на сьогодні склалася на об’єктах водозабезпечення громади та надав перелік необхідного обладнання. Також місто планує надати німецьким партнерам детальну схему з усіма обчисленнями, розмірами, та вказаними об’єктами, що обслуговують населення громади у сфері водопостачання та водовідведення. Після обробки документації спеціалісти з Аугсбургу підберуть для Первомайської громади відповідну техніку, задля модернізації системи водопостачання.

«Зазначимо, що заміна технічного оснащення на більш сучасне та за вимогами часу, дасть можливість знизити енергозалежність КП «ПУВКГ». Насосні станції працюють в цілодобовому режимі і зменшення споживання електрики, що є однією з основних статей витрат підприємства, в майбутньому дасть позитивний результат при перерахунку тарифів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Первомайськ підписав партнерську угоду з німецьким містом Аугсбург. Міжнародні партнери допоможуть підготувати план стратегічного розвитку міськводоканалу та передадуть насосне обладнання. Про це йде мова у статті «НикВести» «Модернізація системи водопостачання, техніка та гуманітарні вантажі: Франція, Болгарія та Німеччина допомогли Первомайську під час війни».