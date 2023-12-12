Народний депутат України від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу пропонує узаконити щоденну молитву за перемогу ЗСУ та звільнення усієї території України.

Про це свідчить відповідна картка законопроєкту опублікована на сайті парламенту.

У себе в Facebook Георгій Мазурашу заявив, що така молитва раніше «міняла перебіг історії» в інших країнах. Зокрема, у Британії Черчілль у травні 1940 року заснував день національної молитви, а вже за 5 днів стало відомо про успішну евакуацію британської армії з Дюнкерка. Також за словами Мазурашу, національну молитву оголосили у США напередодні висадки союзників у Нормандії 1944 року. При цьому депутат пропонує проводити загальну молитву не одноразово, як у США та Британії, а щодня.

Нагадаємо, у січні минулого року, Папа Римський Франциск під час недільного звернення до прочан та вірян у Ватикані закликав до міжнародного дня молитви про мир, щоб уникнути подальшої ескалації подій навколо України.