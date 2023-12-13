Агенція розвитку та співробітництва посольства Швейцарії в Україні передала Міністерству охорони здоров’я сім автомобілів швидкої медичної допомоги. Миколаївська область — одна з тих, кому їх передадуть.

Про це повідомляє пресслужба посольства.

Автомобілі швидкої допомоги передадуть медичним закладам Чернігівської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Одеської областей для надання невідкладної допомоги постраждалим.

— Більшість областей – прифронтові, а отже потерпають від постійних обстрілів та мають критичний стан дорожньої інфраструктури. Передані автівки дозволять забезпечити евакуацію поранених та хворих у цих регіонах та підтримають швидку та якісну роботу медичних працівників, — зазначають в посольстві.

Регіонам передадуть автівки «Тойота» та п’ять автівок марки «Mercedes-Benz 519», що укомплектовані наборами необхідного медичного обладнання.

Загалом у 2023 році Швейцарія передала Україні вже 25 автівок швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, раніше Норвегія передала Миколаєву пасажирські автобуси. Кожний з них може вмістити майже 100 осіб.