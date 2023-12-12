Компанія «Київстар» повідомила, що частково відновила роботу послуг фіксованого зв`язку (зі стаціонарним обладнанням).
Про це йдеться на фейсбук-сторінці «Київстару».
Зараз спеціалісти компанії працюють над відновленням інших послуг. Роботи хочуть закінчити протягом 13 грудня.
«Відновлення сервісів може відбуватись поступово, про що ми повідомлятимемо додатково», — зазначили в «Київстарі».
Там додали, що після стабілізації роботи мережі усі абоненти і корпоративні клієнти, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії, обов`язково отримають компенсації.
У компанії попередили про активізацію шахраїв, які пишуть людям у різних месенджерах.
«Новини про компенсації та терміни відновлення мережі надходитимуть виключно з офіційних сторінок компанії. Застерігаємо вас не ділитися номерами телефонів та особистими даними з підозрілими людьми, вони можуть виявитись шахраями», — зазначили там.
Нагадаємо, що сьогодні, 12 грудня, у роботі оператора «Київстар» стався потужний збій. Користувачі повідомили про відсутність зв'язку, інтернету, також не працює сайт оператора. Зокрема, збій вплинув на роботу банківських терміналів та системи оповіщення.
Згодом у «Київстар» заявили, що причиною масштабного збою в роботі стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці.
Крім того, «Monobank» зазнав масованої DDoS-атаки.
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Компанія «Київстар» повідомила, що частково відновила роботу послуг фіксованого зв`язку (зі стаціонарним обладнанням).
Про це йдеться на фейсбук-сторінці «Київстару».
Зараз спеціалісти компанії працюють над відновленням інших послуг. Роботи хочуть закінчити протягом 13 грудня.
«Відновлення сервісів може відбуватись поступово, про що ми повідомлятимемо додатково», — зазначили в «Київстарі».
Там додали, що після стабілізації роботи мережі усі абоненти і корпоративні клієнти, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії, обов`язково отримають компенсації.
У компанії попередили про активізацію шахраїв, які пишуть людям у різних месенджерах.
«Новини про компенсації та терміни відновлення мережі надходитимуть виключно з офіційних сторінок компанії. Застерігаємо вас не ділитися номерами телефонів та особистими даними з підозрілими людьми, вони можуть виявитись шахраями», — зазначили там.
Нагадаємо, що сьогодні, 12 грудня, у роботі оператора «Київстар» стався потужний збій. Користувачі повідомили про відсутність зв'язку, інтернету, також не працює сайт оператора. Зокрема, збій вплинув на роботу банківських терміналів та системи оповіщення.
Згодом у «Київстар» заявили, що причиною масштабного збою в роботі стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці.
Крім того, «Monobank» зазнав масованої DDoS-атаки.
|
Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
|
Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|