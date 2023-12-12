Компанія «Київстар» повідомила, що частково відновила роботу послуг фіксованого зв`язку (зі стаціонарним обладнанням).

Про це йдеться на фейсбук-сторінці «Київстару».

Зараз спеціалісти компанії працюють над відновленням інших послуг. Роботи хочуть закінчити протягом 13 грудня.

«Відновлення сервісів може відбуватись поступово, про що ми повідомлятимемо додатково», — зазначили в «Київстарі».

Там додали, що після стабілізації роботи мережі усі абоненти і корпоративні клієнти, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії, обов`язково отримають компенсації.

У компанії попередили про активізацію шахраїв, які пишуть людям у різних месенджерах.

«Новини про компенсації та терміни відновлення мережі надходитимуть виключно з офіційних сторінок компанії. Застерігаємо вас не ділитися номерами телефонів та особистими даними з підозрілими людьми, вони можуть виявитись шахраями», — зазначили там.

Нагадаємо, що сьогодні, 12 грудня, у роботі оператора «Київстар» стався потужний збій. Користувачі повідомили про відсутність зв'язку, інтернету, також не працює сайт оператора. Зокрема, збій вплинув на роботу банківських терміналів та системи оповіщення.

Згодом у «Київстар» заявили, що причиною масштабного збою в роботі стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці.

Крім того, «Monobank» зазнав масованої DDoS-атаки.