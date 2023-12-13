Для звільнення Кінбурнської коси від російських окупантів мають бути штучно створені бойовими розрахунками певні обставини. Наразі ж війська РФ продовжують тероризувати місцеве населення, використовуючи його в якості живого щита.

Про це у репортажі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» розповіла начальниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

— Ворог має сполучення з суходолом з тимчасово окупованої Херсонщини, він має можливість підтягувати резерви, підʼїзджати і виїжджати своїм технічним забезпеченням і тероризувати мирне населення, яке затиснуте в цих обставинах. Вороги вже давно замінували населені пункти за периметром, щоб люди нікуди не ділись. Ворог продовжує використовувати місцевих як живий щит, ховаючись за ними, розташовуючись бувально в дворіх, обстрілюють протележний берег Очаківську Куцурубську громаду, щоб час від часу тероризувати і відволікати увагу Сил оборони, — розповіла Наталя Гуменюк.

Деокупація Кінбурна — непроста задача, але українські війська знають, як це зробити, проте наперед не обговорюють і не розголошують своїх планів, зазначає вона.

— Вони (російська армія, - прим.) теж вчаться, вдосконалюються, намагаються нас перехитрити. Ми перебуваємо в складних умовах. Якщо вони зі свого берега можуть собі дозволити хаотичні обстріли і гатити по населених пунктах, то ми такої роботи собі дозволити не можемо. Має бути збіг кількох обставин і ситуацій, які будуть створені штучно бойовим розрахунком. Тут треба розуміти, що Кінбурнська коса відділена від тієї частини Миколаївської області, яка вже деокупована, великим Дніпро-Бузьким лиманом. Це шлях для транспортного цивільного судноплавства, щоб ожили миколаївські порти. Але ворог і тримається за косу, щоб і на економіку тиснути. Саме тому вони звідти нікуди не йдуть — щоб продовжувати контролювати цей транспортний морський коридор, — сказала вона.

Як відомо, наразі на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну територія Кінбурнської коси окупована російськими військовими. Раніше українські журналісти ідентифікували ватажків бригади «Дон», яка обстрілює Очаків із Кінбурнської коси.

Раніше генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що тимчасово окупована Кінбурнська коса на Миколаївщині наразі включена до комплексу заходів з наступальних дій.

Восени минулого року очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що звільнення Кінбурнської коси — це питання часу, «ще й не дуже великого».

Станом на липень 2023 року збитки, які були завдані заповідній території Кінбурнської коси на Миколаївщині через військову агресію Росії, складали 15,6 мільярдів гривень.