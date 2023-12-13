Миколаївський Центр підтримки ветеранів війни отримав автомобіль, щоб виїжджати у віддалені населені пункти та надавати психологічну та юридичну допомогу.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

В Центрі підтримки ветеранів війни зазначили, що фахівці мультидисциплінарної команди надаватимуть ветеранам та їх родинам консультації з юридичних, психологічних та соціальних питань.

«На сьогодні запит у наш Центр з області дуже великий. Миколаївщина — прифронтовий регіон, і родини військовослужбовців з віддалених сіл потребують уваги. У них часом може скластися уявлення, що вони нікому не потрібні. Зараз, коли ми виїжджали у громади просто поспілкуватися з психологом і юристом, бачили очі людей. Вони так і кажуть: «Дякуємо, що ви приїхали, ми знаємо, що комусь потрібні»,— каже керівник Віктор Мойсеєв.

Автомобіль Renault Duster передано в рамках спільного проєкту Укрнафти, ГО «Простір можливостей», об'єднання «Коаліція ветеранських просторів». Завдяки плідній співпраці міського Центру підтримки ветеранів війни та ГО «Центр соціально-психологічної реабілітації Миколаївщини», Миколаївська область стала однією з п'яти областей України, які отримали автівки.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві для ветеранів повномасштабної війни планують запустити навчання по 3D-принтеру: їх навчатимуть друкувати деталі для протезів.