Село Баловне, фото: Суспільне Миколаїв

На початку повномасштабної війни Росії проти України одним з обʼєктів, біля якого точилися запеклі бої, був Миколаївський міжнародний аеропорт, неподалік якого були розміщені деякі села Костянтинівської селищної територіальної громади, які зазнали значних втрат. Тоді на початку березня 2023 року зі зведень представників місцевої влади щоразу ставало відомо про черговий обстріл сіл громади, поранення та загибель місцевих.

Про те, як громада жила цей період, яких пошкоджень зазнала та як планує відновлюватись розповідають «НикВести».

Населення громади та як воно змінилось за час війни

До Костянтинівської об'єднаної територіальної громади входять одинадцять сіл.

Як вказують в місцевій раді, за період з 24 лютого 2022 року до 24 листопада 2023 року населення Костянтинівської сільської ради зменшилося на 4 особи та на теперішній момент становить 9518 осіб.

Найбільша кількість людей проживають у селі Гурʼївка, Новопетрівське і Себіне.

Статистика населених пунктів, яку надали в громаді, представлена нижче:

село Костянтинівка - 896 чол.

село Баловне - 212 чол.

село Гурʼївка - 1278 чол.

село Зайве - 136 чол.

село Кандибине - 411 чол.

село Новоінгулка - 614 чол.

село Новоматвіївське - 156 чол.

село Новопетрівське - 2142 чол.

село Піски - 612 чол.

село Себине - 1129 чол.

село Сільвестрівське - 32 чол.

Крім того, на території Костянтинівської сільської ради станом на 24 листопада 2023 року зареєстровано 3650 внутрішньо переміщених осіб.

Село Гурʼївка, фото: Суспільне.Миколаїв

Як постраждала інфраструктура ОТГ

Деякі з сіл ОТГ знаходяться в невеликій відстані від Миколаєва, саме тому під час активної фази бойових дій достатньо часто страждала інфраструктура та соціальна сфера Костянтинівської сільської ради.

За даний період, по району було пошкоджено 195 житлових будинків та 8 об'єктів інфраструктури і соціальної сфери. Одним з тих населених пунктів, яке зазнало найбільших руйнувань через обстріли, виявилося село Баловне, розташоване поблизу Миколаївського міжнародного аеропорту. Основні пошкодження населений пункт зазнав, коли навколо обʼєкта точилися бої, зокрема за аеродром.

Загалом за цей період в селі було зруйновано 96 житлових будинків, 1 обʼєкт інфраструктури та 1 обʼєкт соціальної сфери.

В квітні 2022 року миколаївські журналісти показали, як виглядало село після системних обстрілів з боку військ РФ.

— Наше село розташоване біля Миколаєва та вже кілька разів його обстрілювали. На жаль, є загиблі, поранені. Кілька снарядів потрапили по машинам: розбито, знищено повністю. Також постраждала сільгосптехніка: вантажівки, КамАЗи, колеса пробиті, – розповів тоді заступник сільського голови Костянтинівської ОТГ Олександр Гриценко.

Ще одним досить постраждалим від обстрілів окупантів селом є Гурʼївка. Найчастіше населений пункт піддавався обстрілам з «Градів» на початку березня 2022 року. Тоді на підступах до села була стоянка російських танків, проте в сам населений пункт війська не заходили.

Староста села Віктор Богославець розповідав тоді журналістам, що окупанти були десь три кілометри від населеного пункта та контролювали трасу «Миколаїв — Нова Одеса».

Крім того, 10 та 12 березня обстрілами росіян в Гурʼївці було пошкоджено історичну архітектурну пам’ятку «Турецька криниця» ХVIII століття.

Пізніше в прокуратурі Миколаївської області прокурори спільно зі слідчими, працівниками оперативних підрозділів і криміналістами відділення поліції здійснили виїзд до села з метою збору доказів воєнних злочинів РФ.

Загалом наслідки пошкоджень від бойових дій в ОТГ виглядають наступним чином:

с. Баловне: 96 житлових будинків, 1 обʼєкт інфраструктури, 1 обʼєкт соціальної сфери.

с. Гурʼївка: 54 житлових будинки, 4 обʼєкти соціальної сфери.

с. Піски: 16 житлових будинків, 1 обʼєкт соціальної сфери.

с. Себине: 1 обʼєкт соціальної сфери.

с. Новоматвіївське: 1 житловий будинок.

с. Костянтинівка: 27 житлових будинків, 1 обʼєкт соціальної сфери.

с. Новопетрівське: 1 обʼєкт соціальної сфери.

Відновлення громади

У відповіді на інформаційний запит «НикВести» голова сільради Антон Паєнтко зазначив, що оцінка збитків пошкодженого чи зруйнованого майна в сільраді не проводилась.

Голова громади пояснив це тим, що серйозних пошкоджень населені пункти не зазнали, а для відновлення тих обʼєктів, що є, достатньо власних сил.

При цьому, держава продовжує виплачувати кошти тим жителям, які звертаються до сільради з питанням про виплату компенсацій.

— Вони звертаються до нас, можливо, через «Дію», чи через заяву. Ми заводимо їх в реєстр, після чого на місце приїздить комісія та фіксує наслідки, — сказав Антон Паєнтко.

В громаді вставновлено дві конструкції модульних укриттів та зроблено ремонти ще в семи укриттях. Крім того, сховища облаштовані в дитячих садках та школах, адже навчання в громаді проводиться очно.

У підготовці захисних споруд в навчальних закладах сільраді допомагала організація «Будуємо разом Україну».

— Нам вони допомагали матеріально із модульним укриттям дитячого садочка, щоб ми змогли завершити роботи, — сказав Антон Паєнтко.

Щодо підготовки до зими голова Костянтинівської сільради зазначає, що всі населені пункти газифіковані та підключені до електроенергії. Крім того, по громаді функціонують декілька пунктів обігріву.

— На випадок блекаута в кожному старостинському окрузі є все необхідне, щоб пережити зиму. Пункти обігріву в нас також працюють. Ніяких альтернативних засобів наразі не потрібно, але якщо виникне така потреба, будемо підключати. Зараз впевнено добре, — сказав голова сільради.

Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»