Споживання електроенергії тримається на високому рівні. На ТЕС та ТЕЦ вийшло в ремонт по одному блоку.

Про це повідомили в пресслужбі «Укренерго».

Як зазначається, сьогодні споживання зранку на 0,7% нижче, ніж вчора, 12 грудня, в той же час.

Вчора, 12 грудня, добовий максимум був ранковим й на 2% нижче, ніж 11 грудня.

«Загалом же рівень споживання залишається на високому рівні, що створює додаткове навантаження на енергосистему. Тому дуже важливо продовжувати споживати електроенергію ощадливо», — наголосили у компанії.

На теплових електростанціях один блок включився після ремонту, один пішов в ремонт. Ще на одному блоці продовжено термін відновлювальних робіт. Також в аварійний ремонт вийшов один блок на теплоелектроцентралі.

Сонячні електростанції майже не виробляють електроенергію через хмарну погоду. Водночас ліміти споживання не запроваджувались, графіки відключень не вводилися та не прогнозуються.

«Експорт сьогодні відсутній. Імпорт електроенергії здійснюється в денні години зі Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг 4026 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 726 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт», — йдеться в повідомленні.

Вранці дією захисту відключено високовольтну повітряну лінію в східному регіоні. Знеструмлень споживачів не було, причина відключення з’ясовується.

На ранок 12 грудня знеструмлено через негоду 247 населених пунктів в Дніпропетровській, Донецькій, Київській та Харківській областях.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 445 населені пункти. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Київській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

Нагадаємо, що 11 грудня, в енергосистемі знову виник дефіцит. Споживання електроенергії перевищувало прогнозний рівень на 2,2%. Для підтримки балансу залучено аварійну допомогу з Румунії та Польщі.