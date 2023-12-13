Сьогодні, 13 грудня у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) почалися слухання у справі, в якій Україна звинувачує РФ у системних порушеннях прав людини в окупованому Криму.

Про це йдеться в оголошенні суду, пише «Європейська правда».

Велика палата почала слухання о 9:45 за місцевим часом. Дана міждержавна справа ґрунтується на заявках, поданих у березні 2014, серпні 2015 та серпні 2018 року.

Україна наполягає, що Росія з 27 лютого 2014 року має так званий ефективний контроль на території півострова, та відтоді здійснює адміністративну практику порушень прав людини, зокрема права на життя, недопущення нелюдського ставлення і тортур, права на свободу і безпеку, права на справедливий суд, права на повагу до приватності життя і свободу віросповідання, права на освіту, права на свободу пересування.

У справі йдеться також про практику перевезення ув’язнених громадян України на територію РФ та переслідування за політичними мотивами.

Зазначається, що з 2022 року Росія припинила брати участь у провадженнях в ЄСПЛ попри те, що за досі несе відповідальність за рішеннями щодо скарг, поданих до вересня 2022 року.

«Через це на слуханнях 13 грудня напевно не буде російської сторони, свої аргументи у дебатах представить лише Україна, а позицію РФ суд вивчить на основі публічних заяв Москви», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Європейський суд із прав людини визнав, що Росія була окупантом частини Донбасу. Таким чином, там визначили, що суд має право розглядати позов України до РФ щодо війни на Донбасі.