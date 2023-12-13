Жителі села Воскресенське Миколаївського району скаржаться на вирубку штучно висадженого акацієвого лісу.

Місцева мешканка Людмила Савельєва повідомила «НикВести», що дерева вирубують та продають. Вона підозрює, що роботи проводяться незаконно.

Також жінка додає, що їй показали якісь документи, але не дозволили сфотографувати.

«Це крик душі. Так виглядає «планова» (зі слів Миколаївського лісхозу) вирубка Воскресенського оригінального штучно висадженого акацієвого лісу в рекреаційній зоні, на продаж. Показують офіційний документ від лісхозу, але не на камеру. На питання чи продають — відповідають: «Так, 1800 гривень за складометр». Мені 6 чоловіків з сокирами і пилами не захотіли нічого відповідати. На питання голови кооперативу лісхоз відповідає по телефону, що це планова санітарна вирубка. В інших випадках просто не відповідають», — говорить вона.

Нагадаємо, що у середу, 6 грудня, на території ліцею «Ерудит» у Первомайську Миколаївській області незаконно зрубали 43 дерева різних порід.

Раніше на Миколаївщині викрили «чорних лісорубів», що завдали шкоди довкіллю на понад 500 тисяч гривень.

Перед тим повідомлялося, що жителя Первомайського району судитимуть за незаконну порубку дерев на землях природно-заповідного фонду на території парту «Бузький Гард».