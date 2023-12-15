Департамент праці та соціального захисту Миколаївської міськради замовить послуги з проживання бездомних осіб протягом 2024 року за 1,8 мільйон гривень.

Відповідний тендер опубліковано у системі публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

За ці кошти бездомних забезпечуватимуть:

— житлом;

— первинним одягом та взуттям;

— їжею;

— ліками.

Загалом, переможець тендеру має створити комфортні умови для проживання та розвитку бездомних осіб. Тендерною документацією передбачено кімнати для проживання з ліжко-місцем та необхідними комунально-побутовими послугами.

Бездомних мають забезпечити меблями, посудом та постільною білизною, а також мобільним звʼязком. Зокрема, потребуючим допоможуть оформити соціальні виплати та пенсії, а також забезпечать медичним обслуговуванням.

У місцях проживання передбачено також наявність ліжок для інвалідів. Загалом приміщення має бути облаштоване згідно вимог доступності, щоб забезпечити комфортне пересування для людей з обмеженими можливостями.

Аукціон по тендеру заплановано на 25 грудня. Надавати перелічені послуги переможець тендеру зобовʼязаний до кінця 2024 року.

Нагадаємо, у Миколаєві затвердили план заходів щодо надання допомоги бездомним особам в осінньо-зимовий період. У місті буде організовано роботу пунктів обігріву, гарячого харчування та роздачі теплих речей.

Раніше повідомлялося, що з початком повномасштабної війни у Миколаєві збільшилася кількість безхатченків.