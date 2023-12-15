Департамент праці та соціального захисту Миколаївської міськради замовить послуги з проживання бездомних осіб протягом 2024 року за 1,8 мільйон гривень.
Відповідний тендер опубліковано у системі публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
За ці кошти бездомних забезпечуватимуть:
— житлом;
— первинним одягом та взуттям;
— їжею;
— ліками.
Загалом, переможець тендеру має створити комфортні умови для проживання та розвитку бездомних осіб. Тендерною документацією передбачено кімнати для проживання з ліжко-місцем та необхідними комунально-побутовими послугами.
Бездомних мають забезпечити меблями, посудом та постільною білизною, а також мобільним звʼязком. Зокрема, потребуючим допоможуть оформити соціальні виплати та пенсії, а також забезпечать медичним обслуговуванням.
У місцях проживання передбачено також наявність ліжок для інвалідів. Загалом приміщення має бути облаштоване згідно вимог доступності, щоб забезпечити комфортне пересування для людей з обмеженими можливостями.
Аукціон по тендеру заплановано на 25 грудня. Надавати перелічені послуги переможець тендеру зобовʼязаний до кінця 2024 року.
Нагадаємо, у Миколаєві затвердили план заходів щодо надання допомоги бездомним особам в осінньо-зимовий період. У місті буде організовано роботу пунктів обігріву, гарячого харчування та роздачі теплих речей.
Раніше повідомлялося, що з початком повномасштабної війни у Миколаєві збільшилася кількість безхатченків.
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Департамент праці та соціального захисту Миколаївської міськради замовить послуги з проживання бездомних осіб протягом 2024 року за 1,8 мільйон гривень.
Відповідний тендер опубліковано у системі публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
За ці кошти бездомних забезпечуватимуть:
— житлом;
— первинним одягом та взуттям;
— їжею;
— ліками.
Загалом, переможець тендеру має створити комфортні умови для проживання та розвитку бездомних осіб. Тендерною документацією передбачено кімнати для проживання з ліжко-місцем та необхідними комунально-побутовими послугами.
Бездомних мають забезпечити меблями, посудом та постільною білизною, а також мобільним звʼязком. Зокрема, потребуючим допоможуть оформити соціальні виплати та пенсії, а також забезпечать медичним обслуговуванням.
У місцях проживання передбачено також наявність ліжок для інвалідів. Загалом приміщення має бути облаштоване згідно вимог доступності, щоб забезпечити комфортне пересування для людей з обмеженими можливостями.
Аукціон по тендеру заплановано на 25 грудня. Надавати перелічені послуги переможець тендеру зобовʼязаний до кінця 2024 року.
Нагадаємо, у Миколаєві затвердили план заходів щодо надання допомоги бездомним особам в осінньо-зимовий період. У місті буде організовано роботу пунктів обігріву, гарячого харчування та роздачі теплих речей.
Раніше повідомлялося, що з початком повномасштабної війни у Миколаєві збільшилася кількість безхатченків.