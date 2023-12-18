Наслідки обстрілу Миколаєва 21 липня 2022 року

Господарський суд Миколаївської області виніс перше рішення проти РФ про відшкодування збитків, завданих внаслідок збройної агресії з початку повномасштабної агресії.

Відповідне рішення було ухвалено у відкритому судовому засіданні 19 жовтня, пишуть «НикВести».

Компанія «Свантовіт» звернулась до Господарського суду Миколаївської області з позовною заявою, в якій просила суд стягнути з держави Російська Федерація матеріальну шкоду в розмірі вартості майна на суму 408 тисяч гривень, що знаходилось на складах компанії в Миколаєва та були знищені внаслідок ракетного обстрілу збройними силами Російської Федерації цивільної інфраструктури Інгульського району міста Миколаєва, який відбувся 21 липня 2022 року.

У складських приміщеннях, які «Свантовіт» використовував на правах суборенди, зберігались продукти харчування та напої.

21 липня 2022 року близько 03:00 в результаті ракетного обстрілу з боку збройних сил Російської Федерації міста Миколаєва відбулось влучання ракети в орендований позивачем за Договором суборенди об`єкт нерухомості за адресою м.Миколаїв, вулиця Новозаводська, будинок 21-А, в якому знаходились належні позивачу на праві власності товарно-матеріальні цінності.

«Позивач стверджує, що внаслідок такого ракетного обстрілу орендований позивачем за вказаним договором суборенди об`єкт нерухомості та належні позивачу на праві власності товарно-матеріальні цінності й обладнання, що знаходилось в ньому, були повністю знищені», — йдеться у рішенні суду.

В результаті дослідження усіх матеріалів справи, суд задовольнив позов та ухвалив рішення про стягнення з РФ на користь ТОВ «Свантовіт» 408 тисяч 213 гривень збитків та 16,8 тисяч гривень витрат, пов’язаних з проведенням експертизи. Ще 6123 гривень судового збору Росія має заплатити у державний бюджет України.

— Це перше судове рішення Господарського суду Миколаївської області, яким зобов’язано РФ відшкодувати збитки одному з підприємств нашого міста, та вже отримано відповідний судовий наказ на суму стягнення в розмірі 408213,69 грн. Раніше підсудність справ проти РФ була визначена здебільшого саме за місцем знаходження відповідача (формально бралося місце знаходження російського посольства, що було розташоване в м. Київ), а громадяни та підприємці Миколаївщини навіть не знали про перспективи звернень до Миколаївських судів із такими позовами. Але наша команда, визначаючи підсудність розгляду такого позову за місцем завдавання шкоди, отримавши рішення суду яким задоволено наші позовні вимоги, створила позитивну судову практику, яка зумовить можливість звернення багатьох інших фізичних та юридичних осіб, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ, звертатися із аналогічними вимогами до Господарських та районних судів Миколаївської області, — розказали у своєму блозі на «НикВести» керівник адвокатської компанії «СТАТУС» адвокат Бурдинський Сергій та адвокат Вадим Семененко, які представляли у суді інтереси компанії.

Сергій Бурдинський повідомив, що по декількох справах адвокати компанії «СТАТУС» встигли звернутися із заявами до Європейського суду з прав людини. Такі заяви визнані ЄСПЛ прийнятними, проте розгляд їх ще не розпочинався. Окрім цього, в районних судах Миколаївської області знаходяться справи, де позивачами виступають клієнти адвокатської компанії, звичайні фізичні особи, які втратили свої домівки, дачі, рухоме майно та інше.

Раніше повідомлялось, що з початку повномасштабної війни СБУ на Миколаївщині розслідувала майже 300 справ щодо колаборантів.

Раніше повідомлялось, що внаслідок російського обстрілу Миколаєва 21 липня 2022 року було знищено один зі складів гуманітарної допомоги, про що заявляв голова ОВА Віталій Кім.