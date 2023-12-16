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Посольство Великої Британії відібрало на відкритому конкурсі 10 територіальних громад в Україні, які отримають допомогу британського уряду в розробці планів відновлення.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

«Посольство Великої Британії відібрало територіальних 10 громад за результатами відкритого конкурсу. У рамках проєкту «Планування відновлення в громадах» їм буде надана допомога у розробці планів відновлення», – йдеться у повідомленні.

За результатами конкурсу було відібрано: Ладиженську громаду у Вінницькій області, Новобузьку громаду у Миколаївській області, Кароліно-Бугазьку громаду в Одеській області, Гоголівську громаду у Полтавській області, Роменську та Дубов’язівську громади у Сумській області, Новопокровську громаду у Харківській області, а також Сосницьку, Бобровицьку та Михайло-Коцюбинську громади у Чернігівській області.

Заявки на конкурс загалом подали 487 громад, які постраждали від російської агресії. Найбільше запитів надано на відновлення навчальних закладів, систем водопостачання, створення реабілітаційних центрів.

Нагадаємо, Новобузька міська територіальна громада на своїй сторінці у фейсбуці заявила про те, що місто залишилось без централізованого водопостачання через те, що комунальники, які мають ремонтувати мережі, були мобілізовані до ЗСУ.

Також повідомлялося, що у Новому Бузі на Миколаївщині планують відремонтувати дорожнє покриття трьох вулиць — Грушевського, Коцюбинського, Пилипа Орлика та провулку від вулиці Грушевського до перехрестя з вулицею Якова Куцого. Крім того, у Новобузькій громаді ліквідували два сільські клуби та бібліотечну філію.

Водночас у Новобузькій громаді люди об’єдналися в ініціативну групу «На часі» та готують позов до суду про визнання бездіяльності мера Максима Лагодієнка.