Застарілий промисловий майданчик або технології для підйому економіки міста? Чи будуватимуться цивільні судна і воєнні кораблі на Миколаївському суднобудівному заводі?

Майбутнє колиски Миколаєва обговорювали на першому засіданні робочої групи у рамках проекту «Ревіталізація Миколаївського суднобудівного заводу», що реалізується ВГО «Українська асоціація центрів підтримки бізнесу» і ММР за підтримки програми ПРООН «Мери за економічне зростання».

«Ми маємо сформувати можливості для відновлення після війни. Саме такі «точки зростання» нададуть поштовх економіці Миколаєва. Важливо, що цей проєкт є часткою «Стратегії розвитку» міста, яка зараз опрацьовується. Також його враховують розробники «Майстер-плану», – вважає директорка Департаменту економіки Миколаївської міської ради Тетяна Шуліченко.

У експертну робочу групу увійшли представники суднобудування: інженери і науковці, а також архітектори, бізнесмени, чиновники.

Серед перших пропозицій експертів: технопарк і мале суднобудування, науково-дослідні установи, IT і креативні види діяльності, повнофункціональний яхт-клуб і зона розваг, офісні і житлові будинки, музей суднобудування і зелені зони відпочинку.

Експерти зійшлися на спільній думці: трансформація заводу має відбутися за принципами збереження суднобудування та із залученням інноваційних видів діяльності на засадах «блакитної і зеленої економік».

За кілька місяців робоча група має напрацювати концепцію подальшої трансформації Миколаївського суднобудівного заводу та технічне завдання для розробки проєкту і 3D-моделі.

«Тільки мова проектів зрозуміла й нинішньому власникові підприємства – державі в особі «Укробронпрому», і потенційним інвесторам, – впевнений керівник проєкту «Портфоліо Миколаєва», виконавчий директор ВГО «Українська асоціація центрів підтримки бізнесу» Артем Ващиленко. Зі свого боку, містяни мають визначитись, що вони хочуть бачити на цій території у центрі міста».

Обговорення триває і думка миколаївців дуже важлива. Тож, долучайтеся!

Наша мета – разом будувати майбутнє міста вже зараз!

Нагадаємо, Миколаїв — місто з багатою історією та великим потенціалом для розвитку. Щоб втілити цей потенціал і забезпечити сталий розвиток міста, був запущений проєкт трансформації під назвою «Портфоліо міста Миколаєва для переходу до «блакитної економіки».