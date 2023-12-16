Чеченський добровольчий підрозділ батальйон шейха Мансура воює проти російської армії на боці ЗСУ з 2014 року.

Історії учасників батальйону розповідаються у відео на YouTube-каналі «Настоящего времени».

Там розповідається, що багато бійців провели на війнах проти Росії практично все життя: Перша чеченська, Друга чеченська, війна в Грузії, з тепер – війна в Україні. У багатьох у Чечні було вбито родичів та зруйновано будинки.

— Ми готові голодувати. Ми готові до будь-яких рішень, аби не бути рабами Російської Федерації, – сказав командир спеціальної тактичної групи батальйону імені шейха Мансура Махаммад Аслан.

Махаммад Аслан

Він також поділився власними пережитими спогадами під час Першої чеченської війни: «Я памʼятаю. Це було 26 листопада 1994 року. Я на той момент займався кікбоксингом, йшов на змагання і раптово у місті Грозному почалися бої. Я повернувся до свого дому і побачив, як на моїх очах частина мого дому буквально розлетілася на шматки від танкового снаряду. Я побачив, як моя бабушка вибігає звідти і падає на землю. Тоді я дізнався, що недалеко від нас, у військовій частині відбувається набір в ісламській батальон. Я пішов туди і записався».

Бійці батальйону імені шейха Мансура розповіли, що насправді більшість чеченців ненавидять голову Чечні Рамзана Кадирова.

— Якщо ви думаєте, що більшість чеченців за Кадирова, то дуже глибоко помиляєтесь. Основна маса їх просто ненавидить. Усім тілом, душею та серцем – усім ненавидить, – сказав боєць батальйону Саббах.

Саббах

— Наші народи пролили небачувану кількість крові. Вільний Кавказ – це мрія наших народів. Є продажні люди, але, повірте, навіть так звані кадирівці – більша частина з них в глибині душі ненавидить Росію. Але вони продались і погодились бути її робітниками, – сказав Махаммад Аслан.

Нагадаємо, мережі з’явилися відео, на яких показано, як чеченські добровольці з батальйону імені Шейха Мансура відбивають частину Бахмута у російських окупантів.