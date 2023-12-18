Порівняно з груднем 2022 року зростає критика органів влади, також українці стали менше довіряти президенту Володимиру Зеленському.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київський міжнародний інститут соціології.

Зокрема, згідно з результатами, частка тих, хто довіряє Верховній Раді, знизилася з 35% до 15%, а частка тих, хто не довіряє — зросла з 34% до 61%. Довіра Уряду знизилася з 52% до 26%, недовіра — зросла з 19% до 44%.

«Хоча у випадку Президента також є низхідна динаміка, проте він зберігає переважну довіру серед української громадськості. Так, наразі 62% довіряють Президенту, а не довіряють — 18%. У грудні 2022 року 84% довіряли Президенту, не довіряли — 5%. Відповідно, якщо баланс довіри-недовіри у грудні 2022 року для Президента становив +80%, то зараз він становить +42%. Тобто, з одного боку, бачимо суттєве зниження, але, з іншого боку, він лишається однозначно позитивним із значним переважанням тих, хто довіряє Президенту, порівняно з тими, хто йому не довіряє», — зазначили соціологи.

Абсолютну довіру в суспільстві зберігають Збройні сили — як і в грудні 2022 року, так і зараз 96% довіряють ЗСУ. Крім цього, 88% українців довіряють В. Залужному (не довіряють — лише 4%).

Трохи знизилася довіра до СБУ, проте наразі більшість українців довіряють їй — 58% проти 16%, які не довіряють (у грудні 2022 року 63% довіряли СБУ, не довіряли — 9%). Водночас більш істотно знизилася довіра поліції — з 58% у грудні 2022 року до 41% зараз (недовіра зросла з 14% до 29%).

«У поточній ситуації важливо розуміти, як «перетинаються» поля довіри до Президента і Головнокомандувача. У таблиці сума всіх комірок становить 100% і показує, наприклад, яка частка українців водночас довіряють Президенту і Головнокомандувачу. Більшість українців — 59% — водночас довіряють і Президенту, і Головнокомандувачу В. Залужному. Частка українців, які мають поляризовані погляди, є досить невеликою. Так, лише 14% довіряють В. Залужному і при цьому не довіряють Президенту, і лише 1% довіряють Президенту, але не довіряють Валерію Залужному», — зазначається в інтерпретації опитування.

Критично низькою із значним погіршенням порівняно з минулим роком є довіра судам і прокурорам. Лише 12% українців довіряють судам і лише 9% довіряють прокурорам. Не довіряють — відповідно, 61% і 64%. У грудні 2022 року судам довіряли 25%, прокурорам — 21%, але більш важливо, що було значно менше (удвічі) тих, хто не довіряв їм.

Також результати опитування свідчать, що в Україні зберігається висока довіра волонтерам — 84% їм довіряють і лише 3% не довіряють (у грудні 2022 року показники була майже ідентичними).

Значно втратили довіру українські ЗМІ, чиї показники довіри повернулися до рівня грудня 2021 року. Так, за останній рік з 57% до 29% стало менше тих, хто довіряє українським ЗМІ (натомість з 14% до 40% стало більше тих, хто не довіряє їм).

Крім цього, стабільно втрачає довіру громадськості Церква. Між груднем 2021 і груднем 2022 року довіра Церкві знизилася з 51% до 44%, між груднем 2022 року і груднем 2023 року — з 44% до 38%.

У той же час, як раніше повідомлялось, 63,8% опитаних українців негативно ставляться до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в країні до завершення війни, та тільки 15,1% громадян — позитивно, 21% — не визначилися.