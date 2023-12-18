У Миколаєві було встановлено 7 слухових апаратів шістьом дітям, також закупили 47 апаратів для дорослих.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

У місті діє програма зі встановлення слухових апаратів пільговим категоріям населення. Зазначається, що всі діти у місті, які потребували слухових апаратів, отримали їх. Всього було встановлено 7 слухових апаратів шістьом дітям — одній дитині на обидва вуха. На це було витрачено 202 тисячі гривень з коштів місцевого бюджету. Протезування для пацієнтів є безкоштовним.

Крім того, місто закупило 47 апаратів для дорослих на загальну суму більше 206 тисяч гривень. На сьогоднішній день майже всі вони встановлені пацієнтам, серед яких є і військовослужбовці.

«Залишилося чотири апарати, які будуть встановлені до кінця цього року, згідно черги, що у нас існує. Але за цей рік у нас з'явилися нові пацієнти, тому далі буде визначена кількість необхідних слухових апаратів, проведений тендер і закуплені апарати для цих пацієнтів на 2024 рік», —розповіла виконуюча обов'язки керуючого міською лікарнею Лариса Дергунова.

Також в рамках програми був придбаний сучасний аудіометр для аналізу рівня слуху. На нього витратили більше 502 тисяч гривень. Цей аудіометр за допомогою сигналів різної частоти дозволяє лікарю чітко визначити рівень слуху пацієнта. Новий апарат з'явився в одній із миколаївських лікарень у листопаді.

Нагадаємо, що Миколаївська обласна рада вирішила зняти з розгляду сесії питання про списання нового операційного столу з балансу Миколаївської інфекційної лікарні вартістю 76 тисяч гривень.

Раніше «НикВести» повідомляли, що виконуючий обов'язки головного лікаря закладу Олександр Ігнатенков заявив, що не подавав його до списку списаного майна.

Зокрема під час засідання комісії Миколаївської обласної ради з питань охорони здоровʼя, яка відбулась 4 грудня, депутатка Світлана Федорова, яка до 2021 року була керівником обласної інфекційної лікарні, зазначила що цей стіл вона особисто придбала у 2019 році та він був навіть не розпакований.