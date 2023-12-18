Винищувач F-16 не може працювати проти балістичних ракет.
Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, проінформував Уніан.
«F-16 навряд чи буде якось допомагати у боротьбі з балістикою. Балістика — це наземні установки, які можуть у будь-якій точці спрацювати і випустити ракету. Проти балістичних ракет F-16 не може працювати — знищувати аеродинамічні цілі. Також працювати по наземних, надводних цілях», — пояснив він.
Наразі, за словами Юрія Ігната, українські льотчики і наземний персонал продовжують проходити підготовку на різних майданчиках.
«Географія цих майданчиків зростає, тому що кожна країна, яка входить у склад авіаційної коаліції, надає можливість займатися тим чи іншим процесом», — зазначив речник.
Він наголосив, що дуже непросто перейти на управління західними літаками.
«Ми це робимо у дуже рекордні терміни. Тому, дійсно, очікуємо на літаки, які будуть спроможні дати відсіч російській авіації. Нам потрібна перевага у повітрі. Без переваги у повітрі дуже важко наземним військам», — додав Юрій Ігнат.
Нагадаємо, що до кінця року Нідерланди мають відправити в Румунію всі обіцяні винищувачі F-16, на яких навчатимуться українські пілоти. Всього мова йде про 18 літаків.
Також міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер підтвердила наміри країни передати Україні винищувачі F-16 у 2025 році.
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Винищувач F-16 не може працювати проти балістичних ракет.
Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, проінформував Уніан.
«F-16 навряд чи буде якось допомагати у боротьбі з балістикою. Балістика — це наземні установки, які можуть у будь-якій точці спрацювати і випустити ракету. Проти балістичних ракет F-16 не може працювати — знищувати аеродинамічні цілі. Також працювати по наземних, надводних цілях», — пояснив він.
Наразі, за словами Юрія Ігната, українські льотчики і наземний персонал продовжують проходити підготовку на різних майданчиках.
«Географія цих майданчиків зростає, тому що кожна країна, яка входить у склад авіаційної коаліції, надає можливість займатися тим чи іншим процесом», — зазначив речник.
Він наголосив, що дуже непросто перейти на управління західними літаками.
«Ми це робимо у дуже рекордні терміни. Тому, дійсно, очікуємо на літаки, які будуть спроможні дати відсіч російській авіації. Нам потрібна перевага у повітрі. Без переваги у повітрі дуже важко наземним військам», — додав Юрій Ігнат.
Нагадаємо, що до кінця року Нідерланди мають відправити в Румунію всі обіцяні винищувачі F-16, на яких навчатимуться українські пілоти. Всього мова йде про 18 літаків.
Також міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер підтвердила наміри країни передати Україні винищувачі F-16 у 2025 році.
|
Про яке відновлення можна казати, поки йде гаряча фаза війни?Максим Павловський
|
|
Звільнення від сплати оренди та податку за землю під час воєнного стануМаксим Коваль
|
|
Перше рішення суду в Миколаєві проти рф про відшкодування завданої шкоди внаслідок збройної агресіїСергій Бурдинський
|
|
Мені болить. Чорне мореОлена Горячева
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