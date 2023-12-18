Винищувач F-16 не може працювати проти балістичних ракет.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, проінформував Уніан.

«F-16 навряд чи буде якось допомагати у боротьбі з балістикою. Балістика — це наземні установки, які можуть у будь-якій точці спрацювати і випустити ракету. Проти балістичних ракет F-16 не може працювати — знищувати аеродинамічні цілі. Також працювати по наземних, надводних цілях», — пояснив він.

Наразі, за словами Юрія Ігната, українські льотчики і наземний персонал продовжують проходити підготовку на різних майданчиках.

«Географія цих майданчиків зростає, тому що кожна країна, яка входить у склад авіаційної коаліції, надає можливість займатися тим чи іншим процесом», — зазначив речник.

Він наголосив, що дуже непросто перейти на управління західними літаками.

«Ми це робимо у дуже рекордні терміни. Тому, дійсно, очікуємо на літаки, які будуть спроможні дати відсіч російській авіації. Нам потрібна перевага у повітрі. Без переваги у повітрі дуже важко наземним військам», — додав Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що до кінця року Нідерланди мають відправити в Румунію всі обіцяні винищувачі F-16, на яких навчатимуться українські пілоти. Всього мова йде про 18 літаків.

Також міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер підтвердила наміри країни передати Україні винищувачі F-16 у 2025 році.