Право збройних конфліктів, або міжнародне гуманітарне право (МГП), починає діяти з моменту початку збройного конфлікту. У випадку міжнародного збройного конфлікту – з моменту застосування проти іншої сторони збройної сили або фактичного вторгнення на територію іншої держави.

Навіщо застосовують МГП?

Головне покликання права збройних конфліктів полягає в обмеженні засобів та методів ведення воєнних дій, щоб захистити цивільне населення та осіб, які припинили брати участь у таких діях. Тобто право збройних конфліктів регулює поведінку воюючих сторін задля зменшення жертв серед цивільних та шкоди цивільним об’єктам.

Основними джерелами МГП є чотири загальноприйняті Женевські конвенції та додаткові протоколи до них, а також звичаєве право.

Які є міфи щодо МГП?

«Багато хто помилково вважає, що МГП забороняє застосування сили на полі бою, але насправді це зовсім не так. МГП вступає в дію одномоментно з початком збройних дій та не забороняє використання військової сили проти супротивної сторони. Воно лише регулює міри застосування такої сили та цілі атаки», – зазначає експерт з міжнародного гуманітарного права, колишній військовий, нині ветеран, юрист Veteran Hub Родіон Тристан.

Які головні принципи МГП?

Один з фундаментальних принципів МГП стосується заклику до сторін війни розрізняти цивільних осіб та військових (комбатантів), цивільні та військові об’єкти. Зокрема заборонено атакувати цивільних осіб та цивільні об’єкти, брати заручників чи використовувати цивільних як “живі щити”, чинити насильство, вдаватись до грабежів, використовувати заборонені види озброєнь, як-от хімічну, біологічну, зброю невибіркової дії, некеровані протипіхотні міни тощо.

Інший принцип МГП – принцип пропорційності – допускає певну шкоду, яка може бути імовірно завдана цивільним, у разі якщо військова перевага, здобута в конкретній атаці, значно перевищує таку потенційну шкоду. Проте міжнародне гуманітарне право все одно говорить, що потрібно вживати всіх необхідних заходів, щоб захистити цивільних перед атаками та під час них. При цьому треба аналізувати всі чинники, що впливають на поточну ситуацію, включно з гуманітарними та воєнними міркуваннями.

То як використовувати МГП на практиці?

«Вбивство солдата однієї сторони солдатом супротивної сторони в межах збройного конфлікту не є кримінальним злочином. А от порушення законів ведення війни, використання заборонених методів війни, як-от віроломство, катування, насильство та використання заборонених видів зброї, буде вже розцінюватись як воєнний злочин та переслідуватись за міжнародним кримінальним законодавством. Воєнні злочини не мають строку давності, тобто винні у скоєнні злочинів будуть знайдені та передані суду», – додає Родіон Тристан.

Як бачимо, МГП не обмежує солдата. Навпаки – воно дає розуміння того, як виконувати своє основне завдання, а саме воювати, і робити це відповідно до міжнародних норм.

Де можна детальніше дізнатись про МГП?

Звичайному солдату розібратись у всіх правових аспектах МГП досить непросто. Полегшити цей процес покликаний освітній проєкт «Кодекс Воїнів Світла». Він розкриває теми МГП через інтерв’ю з військовослужбовцями або дотичними до військової сфери спеціалістами. Тут ви знайдете відповіді на найпоширеніші питання практичного застосування норм МГП на полі бою з реальними прикладами та аналізом можливих наслідків порушення норм.

«Кодекс Воїнів Світла» доступний на кількох ресурсах:

Джерело: освітній проєкт «Кодекс Воїнів Світла»



