ЮНІСЕФ спільно з Міністерством освіти, МВС і ДСНС 18 грудня запустили онлайн-курс «Як навчати дітей мінної безпеки» для освітян, рятувальників і поліцейських, присвячений ефективному викладанню мінної безпеки дітям і підліткам.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти й науки України.

Як зазначається, нині близько третини території України потенційно забруднено мінами та нерозірваними боєприпасами, що створює особливу небезпеку для дітей. Саме тому важливо формувати культуру безпечної поведінки серед дітей і молоді, наголосили в МОН.

Курс доступний на сайті bezpeka.info. Після його проходження всі учасники отримають сертифікати.

«Онлайн-курс пропонує його слухачам комплексний план занять із дітьми й підлітками щодо поводження з вибухонебезпечними предметами та базується на міжнародних стандартах. Він надає викладачам практичні інструменти для формування безпечної поведінки на територіях, потенційно забруднених мінами та іншими вибухонебезпечними предметами», — зазначили в МОН.

Як відомо, ЮНІСЕФ залучив до співпраці фахівців у сфері дитячої та вікової психології, педагогіки, інклюзивної освіти, мінної просвіти й поведінкових змін, щоб допомогти учасникам курсу стати ефективними провідниками безпеки для дітей і молоді.

«Безпека — пріоритет №1. В умовах, коли наша територія забруднена мінами та нерозірваними боєприпасами, відповідальність дорослих — навчити дітей та підлітків мінної безпеки. Розповісти їм про потенційні загрози та пояснити, як залишатися у безпеці», — наголосив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

У МОН зазначили, що цей курс допоможе викладачам дізнатися, як ефективно та правильно навчати дітей та підлітків правил мінної безпеки. Освітян навчатимуть окремо від рятувальників ДСНС і поліцейських. Для цього розробили дві різні версії курсу.

Програма складається з трьох модулів, які фокусуються на тому, що дитина має знати про мінну безпеку; як налагодити взаємозв’язок із дитиною та знайти до неї підхід; як навчати так, щоб вас почули діти й шести, і 16-и років. Також у ньому висвітлено, як використовувати ігрові формати для викладання мінної безпеки.

У межах курсу дітям розкажуть: який вигляд мають вибухонебезпечні предмети; де вони можуть бути; на які попереджувальні знаки слід звернути увагу; як потрібно діяти.

Зазначається, що онлайн-курс розробили педагоги, фахівці із психології та захисту дітей, експерти із соціальних і поведінкових змін у співпраці з Міністерством освіти і науки України та Державною службою України з надзвичайних ситуацій. Його підготувало громадське об’єднання «Культурна платформа Закарпаття» за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні в межах проєкту з формування культури безпеки дітей та молоді.

Як повідомлялось раніше, більше ніж третина території України забруднена мінами та вибухонебезпечними предметами.

Також, в Миколаївській області на базі трьох закладів освіти відкрили класи, в яких рятівники ДСНС навчатимуть дітей правил безпеки у разі виникнення надзвичайних ситуацій та розвиватимуть навички надання домедичної допомоги.

Нагадаємо, що в Україні розпочали роботу над оновленням шкільної дисципліни «Захист України», де дітей будуть навчати необхідним умінням.