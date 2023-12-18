Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний вважає, що новий проєкт рекрутингу до Збройних сил України поки що зарано оцінювати, а в питаннях мобілізації необхідно повернути існуючі рамки.

Про це він сказав журналістам у кулуарах презентації Державного оператора тилу 18 грудня, цитує «Інтерфакс-Україна».

«Рекрутинг оцінювати ще трохи рано, а що стосується питань мобілізації, то його не те що потрібно посилювати, а повернути в ті межі, в ті рамки, які працювали раніше», — зазначив Валерій Залужний.

Генерал наголосив, що зараз це проблема бійців, які воюють на передньому краї, яких має хтось замінювати.

«Його (процес мобілізації, — прим.) просто потрібно повернути на ті рамки, в яких вони працювали раніше», — додав він.

На запитання про те, як вплинуло звільнення обласних воєнкомів на ефективність мобілізації, головком наголосив, що «це були професіонали, вони знали, як це робити, а їх немає».

Нагадаємо, 11 серпня на спеціальному засіданні РНБО ухвалили рішення звільнити усіх голів обласних військкоматів.

Як повідомлялось раніше, Міноборони у рамках проєкту про рекрутинг до Збройних Сил України підписало угоду про співпрацю з компанією Work.ua. На сайті пошуку роботи з’явиться інформація про відкриті вакансії в армії.

Також, раніше керівник ГУР генерал Кирило Буданов повідомляв, що загальна чисельність Сил оборони, умовно кажучи, становить близько мільйона ста тисяч чоловік, і такі обсяги не може перекрити жоден рекрутинг, тому без мобілізації Україна обійтися не зможе в рамках війни.