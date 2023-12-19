Володимир Путін оголосив балістичні ракети «Кинджал» своєю «суперзброєю», яка відіграє важливу роль у військовій доктрині РФ. Проте українська ППО успішно збиває такі цілі.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

Зазначається, що 14 грудня 2023 року Військово-повітряні сили Росії, найімовірніше, вперше з серпня 2023 року застосували балістичну ракету повітряного базування «Кинджал». Росія запустила щонайменше одну таку ракету в центральну Україну, ймовірно, націлившись на військовий аеродром.

За даними розвідки, «Кинджал» один із шести видів «суперзброї», заявлених президентом РФ у 2018 році. Ці ракети повинні відігравати важливу роль у майбутній військовій доктрині Росії.

У війні в Україні Росія зберігає цю зброю для цілей, які вона вважає високоцінними та добре захищеними. Утім «Кинджал» майже напевно мав неоднозначний «бойовий дебют».

Багато пусків цих ракет, ймовірно, не досягли поставлених цілей, в той час, як Україна також досягла успіху в перехопленні атак цієї нібито «непереможної» системи, додали в розвідці Британії.

Нагадаємо, що Росія у травні цього року атакувала Україну 18 ракетами, включаючи «Кинджали», але всі вони були знищені.