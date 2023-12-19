«Укрзалізниця» з 20 грудня, запустить систему Dnipro City Express. Модернізовані електрички курсуватимуть за маршрутом Дніпро — Камʼянське.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«Як і в Києві, City Express в Дніпрі призначений для того, щоб поєднати максимально зручним сполученням з використанням оновленого та сучасного рухомого складу велике місто з його передмістям та містами-сателітами», — йдеться в повідомленні.

У компанії пояснили, що на першому етапі проєкту Dnipro City Express курсуватиме за маршрутом Дніпро — Камʼянське та зупинятиметься на станціях Горяїнове, Діївка, Сухачівка та Запоріжжя-Камʼянське.

Поїзди відправлятимуться з Дніпра о 5:14 (крім вихідних), 6:20, 10:00, 11:30 (крім вихідних), 15:40, 17:10 (крім вихідних), 19:10. Зворотно, з Камʼянського, поїзди відправлятимуться о 6:14 (крім вихідних), 9:00, 11:26, 12:42 (крім вихідних), 16:41, 19:12 (крім вихідних), 20:14.

Час в дорозі в обох напрямках від початкової до кінцевої станції становитиме приблизно 40 хвилин, а вартість — від 12 до 18 гривень.

При цьому на маршруті курсуватимуть відновлені на потужностях УЗ електропоїзди серії ЕПЛ2Т. Вони оснащені пандусами, місцями для проїзду людей з інвалідністю та інклюзивні вбиральні, навігацією з шрифтом Брайля, місцями для велосипедів, а також — портами Type-C та USB для зарядки гаджетів. Квитки на поїзди можна придбати в чат-боті Укрзалізниці.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» презентувала новий графік руху поїздів на 2024 рік. У ньому додалося 14 нових рейсів: 11 внутрішніх та три міжнародних Дніпро — Хелм, Чоп — Відень та Чоп — Прага.