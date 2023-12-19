На Миколаївщині завершили встановлювати меж орнітологічного заказника місцевого значення «Веселинівські плавні».

Про це повідомляє Управління екології та природних ресурсів Миколаївської ОДА.

Нагадаємо, що ландшафтний заказник створений рішенням обласної ради у грудні 2021 року на площі 216 гектарів. Він розташований у заплаві річки Чичиклія між селами Райдолина, Калинівка, Луб'янка та Петрівка.

«Тут сформувались екосистеми заплав та плавней. На території переважає водно-болотяна рослинність. Гніздиться низка рідкісних видів водоплавних птахів, кількість видів збільшується під час міграцій та кочвіель, зокрема, у плавнях зупиняється лелека чорний, грицик великий. Всього відмічено 8 видів тварин, занесених до Червоної книги України, 76 видів, що включені до списків Бернської конвенції. Веселинівські плавні відіграють важливе значення для збереження орнітофауни», — зазначили в управлінні.

Також зазначається, що межі заказника повинні враховуватись у містобудівній документації з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій.

Нагадаємо, що екологи зафіксували знищення червонокнижних рослин на підтоплених територіях ботанічного заказника місцевого значення Івано-Кепине, який розташовано на території Снігурівської громади.