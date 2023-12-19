З Міжнародного аеропорту «‎Бориспіль»‎ 19 грудня близько 9 ранку був виконаний технічний перегін повітряного судна Boeing 777-300 авіакомпанії Skyline Express.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці аеропорту в Facebook.

Даний технічний перегін був продовженням тестування відновлення регулярних польотів в умовах воєнного стану.

«Це вже четвертий успішний перегін повітряного судна з аеропорту «Бориспіль» з початку війни. Навіть при закритті повітряного простору», — йдеться в повідомленні.

Пасажирів та вантажу на літаку не було.

«Рейс дотримувався найвищих стандартів авіаційної безпеки та безпеки польотів, відповідно до директив, які діють на час введення воєнного стану в Україні», — наголосили в «Борисполі».

Також там повідомили, що в Україні реалізується комплексна концепція архітектури безпеки, спрямована на забезпечення необхідних стандартів авіаційної безпеки та безпеки польотів в умовах воєнного стану.

«Даний технічний перегін повітряного судна не лише сприяє тестуванню політики відновлення, але також є стратегічним кроком для українських авіакомпаній, допомагаючи їм знижувати витрати та покращувати шанси виживання в ускладненому авіаційному середовищі», — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що ця стратегічна ініціатива відкриває шлях до відновлення регулярних операцій «як тільки відповідна оцінка ризиків цього дозволить».

Нагадаємо, Україна націоналізувала російський літак АН-140-100. Вищий антикорупційний суд передав у дохід України вантажно-пасажирський літак АН-140-100. Раніше цей борт вартістю майже 150 мільйонів гривень належав підсанкційній корпорації «Ростех».