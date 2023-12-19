В Миколаївській області протягом 2023 року вдалось відновити 16 тисяч гектарів зрошувальних систем. Це більш ніж половина від довоєнного періоду.

Про це свідчать дані, опубліковані в «Програмі економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2024 рік», пишуть «НикВести».

Зазначається, що у довоєнний період за допомогою зрошувальних систем щорічно поливали 33 тисячі гектарів землі. Проте наслідки війни відчутно вразили водогосподарські організації, які забезпечують подачу води для поливу сільськогосподарських культур. Минулого року землі, які перебували під поливом скоротилися до 2,9 тисяч гектарів. Крім того, за останні три роки спостерігається деградація земель.

«За особливостями природних умов Миколаївська область розташована у зоні недостатнього зволоження і є територією ризикованого землеробства. Одним із напрямів нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської продукції є штучне зрошення сільгоспугідь», – сказано в документі.

В 2023 році вдалося відновити поливні площі земель площею 16 тисяч гектарів, забезпечивши при цьому дотримання нормативів води для питних потреб та зрошення.

«Ураховуючи кліматичні зміни, зокрема глобальне потепління клімату та посухи, отримання гарантованих врожаїв в зоні Півдня України неможливе без відновлення зрошення земель у продовольчому та ресурсному забезпеченні області», – зазначено в документі.

Раніше повідомлялось про те, що у Миколаївській області хочуть розширити систему зрошення земель, що дасть можливість вирощувати більше овочевих культур.

Нагадаємо, що на території Миколаївської області під час тимчасової окупації війська Росії ховалися в зрошувальних системах та використовували їх плити для свого укриття.

Крім того, голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта заявляв, що більшість пошкоджених каналів зрошення не були проінспектовані через те, що й досі в Миколаївській області залишається багато замінованих місць.