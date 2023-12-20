Сьогодні, 20 грудня, було здійснено відразу дві атаки на військові об’єкти РФ в окупованому Криму.

Про це повідомило видання ASTRA.

«Перша атака відбулася близько 4 ранку 20 грудня в Алушті. Як мінімум три прильоти зафіксовано по території військової частини 28735 ПУ ФСБ, яка, згідно з відкритими даними, розташовується в селі Сонячногірське в Алушті. Попередньо, атаку було здійснено БПЛА. Одного службовця ПУ ФСБ поранено, пошкоджено антену супутникового звʼязку», — йдеться в повідомленні

Як зазначається у виданні, наступна атака була здійснена, попередньо, ракетами Storm Shadow о 5:00 по Центру далекого космічного звʼязку в селі Вітіно Сакського району.

«Повна назва центру: 40-й окремий командно-вимірювальний комплекс у складі Головного випробувального космічного центру імені Г. С. Титова Повітряно-космічних сил РФ (в/ч 81415). На території центру було зафіксовано щонайменше 2 прильоти, пошкоджено 1 одиницю військової техніки. Постраждалих немає», — повідомили ЗМІ.

Нагадаємо, в Росії стверджують, що вранці 5 грудня два безпілотники намагалися атакувати нафтобазу у тимчасово окупованому Криму.

Також повідомлялось, що російські окупанти через великі втрати будують новий госпіталь у тимчасово окупованому Криму.