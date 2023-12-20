У середу, 20 грудня, в дитячому містечку «Казка» в Миколаєві встановили новорічну ялинку.

Про це повідомляють «НикВести».

Ялинку встановили в центрі деревʼяної фортеці містечка. Станом на вечір працівники завершили її монтаж та прикрашання.

Не дивлячись на те, що вхід до неї для містян ще не доступний, миколаївці разом з дітьми робили фото та відео на згадку на фоні ялинки.

Традиційно головну ялинку міста встановлювали перед будівлею міськради Миколаєва на Соборній площі. Але за час повномастшабного вторгнення влада відмовилась від цієї ідеї.

Також міська влада заявляла, що цьогоріч в місті не планують проведення святкових заходів на різдвяні та новорічні свята.

Натомість у грудні 2022 року у Каштановому сквері Миколаєва зʼявилась новорічна ялинка у «мілітарі-стилі» — її створили з маскувальної сітки для військових. Саме нею накрили мішки з піском, якими ще у жовтні захистили пам’ятник Святому Миколаю на випадок російського обстрілу.

Після цього жителі Миколаєва жителі Миколаєва приходили до «Ялинки незламних» та прикрашали її новорічними іграшками з побажаннями. Пізніше їх передали до Миколаївського обласного краєзнавчого музею.