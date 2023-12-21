У Санкт-Петербурзі повістки до військкомату роздавали просто на церемонії прийому до громадянства РФ. Їх отримали 11 нових громадян.

Про це повідомило російське опозиційне видання Meduza.

В російській поліції розповіли, що під час церемонії «вихідці з країн ближнього зарубіжжя», які отримували громадянство, присягнули Росії та дали клятву серед іншого «захищати свободу й незалежність Російської Федерації».

«На цій ноті присутні на церемонії представники військкоматів за участі керівництва військового слідчого відділу СК РФ по Петербургському гарнізону вручили тим, хто присягнув, повістки про постановку на військовий облік», — повідомили в поліції.

Зазначається, що останнім часом російські ЗМІ регулярно пишуть про рейди поліції, під час яких мігрантам роздають повістки. Такі перевірки відбуваються на складах та ринках, а також у ресторанах і мечетях.

За даними російських ЗМІ, лише в Московській області після таких рейдів за два місяці до армії мобілізували понад 350 людей.

Нагадаємо, що в Російській Федерації триває мобілізація на війну проти України. Її темпи щомісяця становить понад 20 тисяч осіб.