Вчора, 20 грудня, в окупованому Маріуполі лунали вибухи. Попередньо, прилетіло на територію колишнього Хладокомбінату у Кальміуському районі, де російські окупанти зберігали БК та техніку.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.
«Вчора завітала кара небесна на територію колишнього Хладокомбінату у Кальміуському районі, де окупант необережно сховав БК та техніку. Як сховав, тепер і не дорахується. Все в мінус. Разом з мінімум 10-ти нелюдями, яких вночі вивезли до шпиталю в важкому стані. Двічі за тиждень. Приємний рекорд», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, РФ також заявляла про атаку безпілотників на адмінбудівлю в Курську, є руйнування.
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Вчора, 20 грудня, в окупованому Маріуполі лунали вибухи. Попередньо, прилетіло на територію колишнього Хладокомбінату у Кальміуському районі, де російські окупанти зберігали БК та техніку.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.
«Вчора завітала кара небесна на територію колишнього Хладокомбінату у Кальміуському районі, де окупант необережно сховав БК та техніку. Як сховав, тепер і не дорахується. Все в мінус. Разом з мінімум 10-ти нелюдями, яких вночі вивезли до шпиталю в важкому стані. Двічі за тиждень. Приємний рекорд», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, РФ також заявляла про атаку безпілотників на адмінбудівлю в Курську, є руйнування.