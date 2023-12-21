Вчора, 20 грудня, в окупованому Маріуполі лунали вибухи. Попередньо, прилетіло на територію колишнього Хладокомбінату у Кальміуському районі, де російські окупанти зберігали БК та техніку.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

«Вчора завітала кара небесна на територію колишнього Хладокомбінату у Кальміуському районі, де окупант необережно сховав БК та техніку. Як сховав, тепер і не дорахується. Все в мінус. Разом з мінімум 10-ти нелюдями, яких вночі вивезли до шпиталю в важкому стані. Двічі за тиждень. Приємний рекорд», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, РФ також заявляла про атаку безпілотників на адмінбудівлю в Курську, є руйнування.