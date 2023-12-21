Олексій Данілов

Україна вже виробляє зброю спільно з НАТО. Зараз мова йде про збільшення виробництва.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

«Спільне виробництво зброї з країнами НАТО вже відбувається. Інша справа, що нам треба якомога більше збільшити виробництво, але це технічні процеси, які відпрацьовують відповідні інституції, відпрацьовують відповідні люди», — зазначив Олексій Данілов.

За його словами, на сьогодні українське виробництво відповідає тим стандартам, які є в НАТО.

«Ті розробки, які є у нашій країні, дивують наших партнерів, і дивують їх неодноразово. І зараз є вироби, які є на самому високому рівні, що стосується світової військової індустрії», — розповів він.

Раніше повідомлялося, що США вже інвестували десятки мільярдів доларів у власну оборонну індустрію на виробництво найбільш важливих для України озброєнь.