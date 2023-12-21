Служба безпеки України посилює роботу в тилу ворога, щоб перенести війну якомога ближче до Кремля, серед пріоритетних цілей — військові кораблі РФ, військові бази, логістичні коридори поставок зброї тощо.

Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк в інтервʼю Politico, цитує пресслужба відомства.

«СБУ завдає цілеспрямовані точкові удари. Ми жалимо ворога голкою прямо в серце. Кожна наша спецоперація переслідує конкретну ціль і дає свій результат. Усе це в комплексі ускладнює можливості РФ для ведення війни в Україні і наближає нашу Перемогу» — сказав він.

За словами Василя Малюка, зараз спецслужба працює над тим, щоб відтіснити Чорноморський флот РФ із Криму. СБУ робить це з допомогою морських дронів Sea baby, які свого часу вразили Кримський міст, а також низку російський військових кораблів.

Голова СБУ зазначив, що вони ретельно обирають цілі перед тим, як завдати удару. У першу чергу працюють по військових об’єктах або тих, які противник використовує для виконання своїх бойових завдань та матеріально-технічного забезпечення армії. При цьому українська спецслужба діє згідно з нормами міжнародного права.

Більшість своїх операцій СБУ проводить на території України — на Донбасі, в Криму та Чорному морі.

«Це наша земля, і ми будемо використовувати всі можливі методи, щоб звільнити її від окупантів», — наголосив Василь Малюк.

Нагадаємо, що в Службі безпеки України прокоментували ліквідацію екснардепа-зрадника Іллі Киви та повідомили, що деталі всіх спецоперацій суспільство дізнається після перемоги України.