У Миколаєві правоохоронці спільно зі співробітниками екологічної інспекції здійснили 108 перевірок місць святкової торгівлі новорічними ялинками.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Миколаївської області.

Такі перевірки проводять з метою забезпечення охорони лісових хвойних культур та посилення заходів контролю за місцями торгівлі та зберігання хвойних насаджень у передноворічний період.

«На сьогодні спільні групи правоохоронців здійснили 108 рейдів на ринках, торгівельних майданчиках, у місцях стихійної торгівлі, а також перевірили 38 транспортних засобів, які перевозили хвойні дерева», — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці проводять профілактичні заходи та попереджають підприємців про відповідальність за порушення правил реалізації хвойних дерев.

Нагадаємо, з метою посилення контролю за охороною лісів від незаконної вирубки ялинок та сосен у період з 1 грудня по 12 січня, екоінспекція розробила план спільних заходів щодо організації та проведення операції «Новорічна ялинка».