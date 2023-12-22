Військовому РФ, який у березні минулого року під час окупації села Козаровичі Вишгородського району Київщини вистрілив з автомата у ногу беззбройному мешканцю села, повідомлено про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, військовослужбовець держави-агресора залишив чоловіка, не надавши йому медичної допомоги. Не зважаючи на те, що через окупацію швидка допомога не могла дістатися до пораненого, чоловіку пощастило вижити, першу допомогу надав сусід.

Зазначається, що підозрюваний — військовослужбовець четвертої десантно-штурмової роти другого батальйону 83 окремої десантно-штурмової бригади Східного військового округу ЗС РФ.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора військовому РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

Раніше також повідомлялось, що правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю РФ у жорстокому поводженні з цивільним населенням під час тимчасової окупації Миколаївщини.