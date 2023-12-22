РФ наступного року планує виготовити 683 крилаті ракети та понад 215 тисяч авіаційних бомб і некерованих ракет для війни проти України.
Відповідні документи опублікував Центр національного спротиву.
«Центр національного спротиву отримав доступ до планів російського військово-промислового комплексу на 2024 рік щодо виготовлення та поставки крилатих ракет та авіаційних бомб», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що росіяни планують випуск:
«Зауважимо, що достовірність документів підтверджена з інших джерел. Відтак можемо констатувати факт збільшення навантаження на російський ВПК, що свідчить про намір ворога продовжувати війну й небажання йти на перемовини», — наголосили в ЦНС.
Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що війна проти України закінчиться тоді, коли він досягне всіх своїх цілей — денацифікації, демілітаризації та нейтрального статусу України.
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РФ наступного року планує виготовити 683 крилаті ракети та понад 215 тисяч авіаційних бомб і некерованих ракет для війни проти України.
Відповідні документи опублікував Центр національного спротиву.
«Центр національного спротиву отримав доступ до планів російського військово-промислового комплексу на 2024 рік щодо виготовлення та поставки крилатих ракет та авіаційних бомб», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що росіяни планують випуск:
«Зауважимо, що достовірність документів підтверджена з інших джерел. Відтак можемо констатувати факт збільшення навантаження на російський ВПК, що свідчить про намір ворога продовжувати війну й небажання йти на перемовини», — наголосили в ЦНС.
Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що війна проти України закінчиться тоді, коли він досягне всіх своїх цілей — денацифікації, демілітаризації та нейтрального статусу України.