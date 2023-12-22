РФ наступного року планує виготовити 683 крилаті ракети та понад 215 тисяч авіаційних бомб і некерованих ракет для війни проти України.

Відповідні документи опублікував Центр національного спротиву.

«Центр національного спротиву отримав доступ до планів російського військово-промислового комплексу на 2024 рік щодо виготовлення та поставки крилатих ракет та авіаційних бомб», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що росіяни планують випуск:

Х-31ПМ(75 од.);

Х-59М2А (133 од.);

Х-38МЛ (150 од.);

Х-101 (167 од.);

Х-29ТД (46 од.);

Х-32 (різноманітних модифікацій, 112 од.);

ФАБ-1500 (1000 од.);

С-8 (різноманітних модифікацій, 195 тис.);

С-13ДФ (20 тис. од.);

УПАБ-1500 (191 од.);

АБСП-3000 (600 од).

«Зауважимо, що достовірність документів підтверджена з інших джерел. Відтак можемо констатувати факт збільшення навантаження на російський ВПК, що свідчить про намір ворога продовжувати війну й небажання йти на перемовини», — наголосили в ЦНС.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що війна проти України закінчиться тоді, коли він досягне всіх своїх цілей — денацифікації, демілітаризації та нейтрального статусу України.