У Первомайську депутатам не вистачило голосів, щоб змінити назву на Ольвіополь. Також депутати не змогли проголосувати і за те, щоб залишити стару назву.

Про це стало відомо під час сесії Первомайської міської ради у четвер, 21 грудня.

Як зазначили у місцевому виданні «Гард.City», депутати на сесії «визнали, що громадських обговорень практично не було». Вони спробували проголосувати за назву Ольвіополь, яка набрала найбільшу кількість голосів під час голосування на офіційних сторінок виконавчого комітету Первомайської міської ради. Однак «за» нову назву проголосувало 13 депутатів, кількості голосів не вистачило для прийняття рішення.

Також депутати спробували проголосувати за звернення до Верховної Ради з проханням залишити назву Первомайськ на час дії воєнного стану, проте їм також не вистачило голосів.

Питання залишилось не вирішеним. У п’ятницю, 22 грудня, депутати мають продовжити засідання сесії. Можливо це питання буде обговорюватись повторно.

Варто зазначити, що депутати повинні визначитися із пропозиціями щодо нової назви міста до 27 грудня та направити їх до Верховної Ради України.

Нагадаємо, що за результатами голосування визначено шість назв-лідерів, які були представлені на обговорення громадськості у соціальних мережах:

Богославськ

Ольвіополь,

Богополь,

Голта,

Ольвія,

Орлик.

Станом на 15 грудня, враховуючи отримані результати із офіційних сторінок виконавчого комітету Первомайської міської ради: на сайті, у мережах Facebook та Telegram — усього проголосували 2 тисячі 478 осіб. А найбільшу кількість голосів, а саме 915, мешканці громади віддали за «Ольвіополь».

Нагадаємо, що Миколаївщині рекомендують переглянути назви міст Первомайськ, Южноукраїнськ та 57 сіл через невідповідність стандартам державної мови.

Після цього у Первомайську стартували громадські обговорення щодо перейменування міста. Містянам запропоновано обрати назву з п’яти запропонованих варіантів: Ольвіополь, Богопіль та Голта, Ольвія або Першотравенськ. Опитування триває до 26 вересня. Наразі за Ольвіополь проголосували найбільше.