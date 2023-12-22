Активний пошук роботи включає використання максимальної кількості каналів та ресурсів для швидкого знаходження робочого місця. Завдяки йому претендентам легко та швидко вдається отримати бажану вакансію, проте проактивний пошук потребує чимало ресурсів та енергії. Головне – чітко для себе вирішити головні критерії пошуку, наприклад, чи потрібна вам робота у Дніпрі з проживанням, чи у Львові зі вільним графіком.

Як досягти успішного проактивного пошуку роботи?

Резюме – це документ, який створює перше враження про вас серед роботодавців. При складанні резюме дотримуйтесь основних правил: чіткість, лаконічність, грамотність і послідовність. Використовуйте зручні конструктори резюме на рекрутингових сайтах, щоб уникнути прогалин у структурі та додати необхідну інформацію. Досвід роботи є ключовим елементом резюме. Подайте його якісно та цікаво. Також слід наголосити на рівні володіння англійською мовою. Рекомендаційні листи від попередніх роботодавців та портфоліо посилять ваше резюме.

Активне пошукове полювання

На популярну думку першим на співбесіду запрошують того, хто першим реагує на вакансію. Тому важливо бути постійно в онлайні, особливо у стандартний робочий час. Регулярно переглядайте нові вакансії на рекрутингових сайтах та швидко реагуйте на них. Шукайте інформацію про вакансії на інших ресурсах. Не забувайте про можливість звернутися за допомогою до бюро праці чи своїх знайомих, коли шукаєте роботу.

Активізуйте свою присутність у соцмережах

Використовуйте особисті профілі у соціальних мережах для пошуку вакансій. Очистіть сторінки інформації, яка може вплинути на ваше резюме. Оформіть профілі так, щоб вони були привабливими та професійними. Використовуйте ключові слова, щоб збільшити шанси привернути увагу потенційних роботодавців.

Звертайте увагу на стартапи та молоді компанії

У молодих компаній чи стартапів часто легше знайти роботу, ніж відомих великих фірм. Однак важливо докладно перевірити компанію на її чесність, репутацію та діяльність. Знайдіть відгуки та інформацію про компанію в мережі для впевненості у вашому виборі.

Організуйте пошук роботи: ведіть список компаній та контролюйте свій прогрес

Чи сталося таке, що ви випадково подавали заявку на ту саму вакансію кілька разів? Щоб уникнути таких ситуацій, пропонуємо створити таблицю, в якій фіксуватимете назви компаній, дата подання заявки та її статус. Зауважте позитивний фідбек від роботодавців, що значно підвищує ваші шанси на якнайшвидше отримання роботи. Якщо вам потрібно виконати тестове завдання, зафіксуйте це в таблиці та вкажіть приблизну дату очікування від роботодавця.

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