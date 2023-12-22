Хлопчик 18 місяців перебував на тимчасово окупованій території України, ще чотири — на території РФ.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

«Хлопчик напередодні російського вторгнення приїхав до батька у Луганську область на три дні, але через вторгнення РФ перебував під окупацією близько 18 місяців! І ще чотири місяці — на території Росії! Там дитині навіть довелося навчатися в російській школі», — розповів Дмитро Лубінець.

Також він зауважив, що мама дитини не могла самостійно забрати 12-річного українця через те, що вона військовослужбовиця ЗСУ. Тому жінка звернулася до нас з проханням допомоги повернути її сина.

«Офіс омбудсмена напрацював шлях повернення, подбавши про логістичний, безпековий та інші напрямки. Це було непросто, але результат того вартий: хлопчик вдома! Тож звертаюся до кожного: якщо вам відомо про примусово переміщену або депортовану Росією українську дитину, повідомте про це нашу інституцію», — зазначив уповноважений із прав людини.

Як повідомлялось раніше, станом на грудень 2023 року в Україну вдалося повернути з РФ 387 дітей, яких викрали росіяни під час окупації.