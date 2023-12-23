Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляанеметс заявив, що його країна може передавати в Україну військовозобовʼязаних українців, які перебувають на естонській території.

Про це передає естонське медіа ERR.

«Якщо Україні це потрібно, Естонія може впоратися з тим, щоб знайти цю людину [військовозобовʼязану] і передати її Україні. Загалом ми знаємо, де ці люди, що вони роблять», — сказав міністр.

Від України ще жодного такого запиту не надходило, але естонське Міністерство внутрішніх справ зверталося як до українського посла, так і до міністра внутрішніх справ України, що готове передати дані про українських біженців.

Лаурі Ляанеметс додав, що скоро подасть письмову пропозицію про угоду між двома країнами. Наразі з Естонії можуть екстрадувати іноземців тільки за умови, що людину притягують до кримінальної відповідальності.

Документи на тимчасовий захист в Естонії подали майже сім тисяч українських чоловіків мобілізаційного віку. Однак багато з них звільнені від мобілізації.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що українці у віці 25-60 років, які проживають в Німеччині та інших країнах, наступного року мають з'явитися у призовні пункти ЗСУ, інакше до них будуть застосовані санкції.

Нагадаємо, в українську армію хочуть мобілізувати ще від 450 до 500 тисяч солдатів для відбиття російського вторгнення. Але фінансові та політичні умови цього кроку ще не уточнені. Президент Володимир Зеленський назвав мобілізацію «чутливим питанням».

Раніше повідомлялось, що до 150 чоловіків призовного віку щодня отримують відмови під час виїзду з країни, ще приблизно 20 затримують під час спроби незаконного перетину кордону поза пунктами пропуску.

За дозволами Львівської ОВА через систему «Шлях» від червня 2022 року до лютого 2023 з України виїхали та не повернулися щонайменше 2 248 чоловіків призовного віку.

Як відомо, в серпні на спеціальному засіданні РНБО ухвалили рішення звільнити усіх голів обласних військкоматів.

Нещодавно Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що новий проєкт рекрутингу до Збройних сил України поки що зарано оцінювати, а в питаннях мобілізації необхідно повернути існуючі рамки.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення близько 33 тисяч жителів Миколаївської області мобілізувалися до Збройних сил. Голова ОВА Віталій Кім додав, що процес мобілізації в регіоні триватиме надалі.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області, порівнявши процес видачі повісток з відловом собак.