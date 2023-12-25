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Українська Греко-Католицька церква в Україні сьогодні, 25 грудня, уперше відзначає Різдво Христове за новим календарем.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар. Тож цьогоріч українці святкують Різдво Христове 25 грудня, а не 7 січня.

Різдво Христове — одне з найбільших і найурочистіших християнських свят, встановлене на згадку про народження Ісуса Христа у Вифлеємі. Різдво Христове — державне свято у понад 100 країнах.

Традиція святкувати Різдво Христове 25 грудня в католиків та православних залишилася й досі. Однак роблять вони це за різними календарями. На Заході — за григоріанським, а, наприклад, в Росії, Грузії, Сербії та Україні за юліанським календарем.

Юліанський календар, заснований ще у 46 році до нашої ери за часів Юлія Цезаря. Згодом з'ясувалось, що цей він не достатньо точний, адже використовує в середньому 365,25 днів на рік, тобто за певний період набігають «зайві дні» та відбувається зміщення дат.

Тому, щоб нівелювати це розходження, у 1582 році Папа Григорій XIII запровадив реформу календаря. Він вирішив усунути невідповідність між сонячним і церковним календарями, встановивши систему високосних років для григоріанського календаря. Ця реформа зменшила розходження між календарями до 26 секунд на рік. Папа Григорій XIII також змінив календар шляхом пропуску деяких днів і у 1582 році відразу після 4 жовтня наступило 15-те. Ця нова модифікація календаря отримала назву «Григоріанського» і є найбільш використовуваною в сучасному світі.

Коли Українська Народна Республіка встановила свою владу, було прийнято використовувати григоріанський календар, як заведено в Європі. Та навіть за часів більшовиків, коли вони прийшли до влади, було проголошено використовувати саме цей календар. Однак, церква пішла на перекір більшовикам. Незважаючи на їх спроби перевести церковний календар з юліанського на григоріанський, церква залишилася при своєму рішенні й продовжила використовувати старий календар.

Новоюліанський календар, також відомий як удосконалений юліанський календар, застосовується у 10 з 15 Православних Церков світу. Його введено у 1924 році для синхронізації з григоріанським календарем представниками Православних Церков в Константинополі. Він враховує більш точні дані про тривалість року, але й залишається близьким до юліанського календаря. Так, новоюліанський календар має певні відмінності за принципом обрахуванням від інших. Він зберігає всі нерухомі свята згідно з григоріанським календарем. А дати рухомих свят визначаються згідно з православною традицією.

Згідно з Писанням, Богородиця народила Ісуса Христа, якому була уготована доля Спасителя, під час перепису населення у Вифлеємі. Оскільки місто було переповнене і там не знайшлося вільного місця, Марія разом з Йосифом розташувалися на ночівлю у хліву, поруч з домашньою худобою. У момент народження Спасителя на небі засяяла Вифлеємська зірка, яка вказала шлях волхвам, що принесли свої дари маленькому Ісусу. У пам’ять про цей світлий день християни щороку збираються на урочисті богослужіння.

Нагадаємо, жителі Миколаєва позитивно оцінюють перехід ПЦУ з 1 вересня 2023 року на новоюліанський календар для нерухомих свят.

Раніше повідомлялося, що Миколаївщина має один з найнижчих показників виходу церков з Московського патріархату. У травні поточного року область посіла сьоме місце в антирейтингу за показником виходу громад з МП.