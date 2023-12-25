У Миколаєві у неділю, 24 грудня, відбулася чергова виставка-прилаштування тварин. Новий дім знайшли для 16 песиків.

Про це повідомили волонтери громадської організації «Друзі поруч».

Традиційно захід проводили у центрі Миколаєва у Каштановому сквері. Ціль заходу — знайти господарів для бездомних собак та котів.

«Ще 16 песиків не на вулиці, вони у родинах людей! Дякуємо усім, хто приймав участь», — зазначили зоозахисники.

Зазначимо, що такі виставки-прилаштування проходять у місті часто. Так, 17 вересня на виставці нову люблячу родину знайшли 24 собаки. 5 листопада новий дім знайшли для 42 собак та котів.

Нагадаємо, що за даними миколаївського «Центру захисту тварин», з початку року по листопад прилаштовано 436 тварин підібраних з вулиць