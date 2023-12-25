Українців запитали, як би вони голосували на перших президентських виборах часів Незалежності, якби зараз опинилися у 1991 році. Абсолютна більшість сказала, що обрала б В'ячеслава Чорновола, а не Леоніда Кравчука.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Загалом серед нинішніх українців 74% зараз проголосували б за В'ячеслава Чорновола, а за Леоніда Кравчука віддали б свій голос 13%. У перерахунку до тих, хто голосував би й визначився з вибором, 86% голосів віддали б за В'ячеслава Чорновола і 14% — за Леоніда Кравчука.

А серед респондентів, які справді в 1991 році мали право голосу (зараз це люди у віці 50 років і старші), 81% проголосували б за В'ячеслава Чорновола і 10% — Леоніда Кравчука.

Така тенденція спостерігається у всіх регіонах. Відносно найбільше проголосували б за В'ячеслава Чорновола на заході (86% серед усіх респондентів) і в центрі (80%). Водночас на півдні політика підтримали б 58% серед усіх респондентів (Леоніда Кравчука — 17%), а на сході за В'ячеслава Чорновола віддали б голоси 63% опитаних (тоді як за Леоніда Кравчука — 28%).

«Ми бачимо, як нинішнє покоління дивиться на вибір попередників у 1991 році, проте не знаємо, якою буде оцінка вже наступних поколінь українців. У будь-якому випадку потрібно пам’ятати, що Україна змогла пройти бурхливий і складний період з 1990-х років, а серед населення поступово кристалізувалося самоусвідомлення як єдиної української політичної нації», — підкреслив директор КМІС Антон Грушецький.

Опитування провели з 29 листопада по 9 грудня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Загалом опитали 1031 дорослого респондента (від 18 років) у всіх регіонах України (крім Криму). До вибірки не включали жителів територій, які не контролювалися Україною до 24 лютого 2022 року (Крим, Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей). Статистична похибка вибірки не перевищує 3,4%.

Нагадаємо, 63,8% опитаних українців негативно ставляться до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в країні до завершення війни, та тільки 15,1% громадян — позитивно, 21% — не визначилися.