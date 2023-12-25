В італійському місті Фрозіноне засуджений до домашнього арешту 24-річний Маріо втік з дому до в'язниці тому, що не хотів зустріти Різдво на самоті.

Хлопець перебував під домашнім арештом за скоєні дрібні злочини, пише Corriere della Sera.

Напередодні Різдва хлопець, не попередивши про свій план ані судовий нагляд, ані власного адвоката, прийшов до воріт в’язниці Сан-Доменіко й попросив його заарештувати.

Він попросив провести решту свого покарання в компанії інших ув’язнених.

«Вдома я сам, тому вважаю за краще провести Різдво тут», — сказав Маріо.

Зазначається, що тюремна поліція, яку спантеличила заява Маріо, викликала військовий патруль, після чого хлопця відвезли додому назад, повернувши його на режим домашнього арешту.

Відомо, що найближчими днями слідчі по справі мають вислухати Маріо, дозволивши пояснити йому причини свого вчинку.

За словами ув’язненого, він проситиме, щоб наступного разу його помістили в камеру, як цього вимагає закон.

За втечу з-під домашнього арешту хлопець постане перед судом.

Нагадаємо, українська Греко-Католицька церква в Україні сьогодні, 25 грудня, уперше відзначає Різдво Христове за новим календарем.