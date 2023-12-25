Російський «суд» виніс друге рішення про заочний арешт глави української військової розвідки Кирила Буданова.

Про це написали російські ЗМІ «РИА Новости» та «Медиазона».

Як відомо, разом із Кирилом Будановим заочно заарештовано командувача Повітряних сил Миколу Олещука, командувача Військово-морських сил Олексія Неїжпапу та командира 383-го окремого полку дистанційно керованих літальних апаратів ВПС Сергія Бурденюка.

Росіяни «приписали» їм понад 100 «терактів», звинувативши в ударах безпілотників по обʼєктах на території РФ за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, що для Кирила Буданова це вже другий заочний арешт у Росії. У квітні суд Москви заарештував главу ГУР після вибуху на Кримському мосту.

У літку російська пропаганда кілька тижнів поширювала чутки, що Кирило Буданов був важко поранений і навіть загинув, зокрема посилаючись на ексдепутата Ради Іллю Ківу.