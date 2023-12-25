25 грудня ексдепутату від ОПЗЖ Олександру Замирайлу, який планував бути так званим гауляйтером Черкащини у випадку окупації області Росією винесли вирок. Чоловіка засудили до 5 років.

Про це повідомило Суспільне з зали суду.

За даними СБУ, «серед власного оточення депутат та його «помічниця» стверджували, що війна, розв’язана РФ в Україні — це виключно внутрішній громадянський конфлікт, заперечували нанесення авіаударів РФ по мирних містах, зокрема, і по Черкасах. Також заперечували вчинення жорстоких злочинів військовими РФ та поширювали фейки, що до них причетні ЗСУ, обурювалися обміну українських військовополонених, зокрема, спецзагону «Азов».

Суд над депутатом від ОПЗЖ тривав із серпня 2022 року. Спочатку він перебував під вартою, але вийшов під заставу в 1 мільйон гривень. Він ще має право на апеляцію. До набуття вироком законної сили йому залишили запобіжний захід у вигляді застави.

До розгляду апеляції Олександр Замирайло перебуватиме під домашнім арештом.

Нагадаємо, восени минулого року СБУ викрила депутата від партії «ОПЗЖ» та ще двох колаборантів, які «здавали» учасників спротиву у Лимані та на Херсонщині.