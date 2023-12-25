Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 25 грудня доповів президенту РФ Володимиру Путіну про повну окупацію міста Марʼїнка на Донеччині. Однак речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун заявив, що бої за Мар’їнку тривають.

Таку заяву речник зробив в ефірі телемарафону.

За словами російського міністра оборони, взяття міста дозволило відсунути артилерію ЗСУ від Донецька і дало «додаткові можливості для подальших дій в цьому напрямку».

Однак Олександр Штупун наголосив, що українські військові перебувають в межах міста.

«Зараз наші військові перебувають в адміністративних межах Марʼїнки, але місто повністю знищене. Говорити про повне захоплення Марʼїнки некоректно», — сказав він.

Раніше розвідка Великої Британії повідомляла, що російські окупанти упродовж останніх тижнів повільно просуваються крізь руїни міста Марʼїнка. Так, російська армія контролює більшу частину забудови міста, під контролем українських сил залишаються невеликі території на західній околиці Мар’їнки.