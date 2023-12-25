Експертна комісія Національного олімпійського комітету України визнала Ярославу Магучіх найкращою спортсменкою 2023 року. Вона є чемпіонкою світу та III Європейських ігор з легкої атлетики (стрибки у висоту).
Про це йдеться на сайті НОК України.
Крім того, комісія визнала:
«За їхніми виступами спостерігали сотні тисячі вболівальників. Їхнім перемогам раділа вся країна. Їхні імена вписані в сучасну історію спорту України золотими літерами», — заявили у НОК України.
Нагадаємо, в березні 2022 року українська легкоатлетка Ярослава Магучих стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту у приміщенні.
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Експертна комісія Національного олімпійського комітету України визнала Ярославу Магучіх найкращою спортсменкою 2023 року. Вона є чемпіонкою світу та III Європейських ігор з легкої атлетики (стрибки у висоту).
Про це йдеться на сайті НОК України.
Крім того, комісія визнала:
«За їхніми виступами спостерігали сотні тисячі вболівальників. Їхнім перемогам раділа вся країна. Їхні імена вписані в сучасну історію спорту України золотими літерами», — заявили у НОК України.
Нагадаємо, в березні 2022 року українська легкоатлетка Ярослава Магучих стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту у приміщенні.